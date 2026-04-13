В горах на юго-западе Дагестана сошла лавина, под снегом оказались два человека

В населенном пункте Шайтли Цунтинского района Дагестана сошла лавина. Под снегом, предварительно, могут находиться женщина и ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

К месту ЧП выехали спасатели. Из-за сложных погодных условий использовать авиацию при поисках невозможно. Другие подробности в ведомстве не привели.

На прошедших выходных в Дагестане сошли пять лавин в Тляратинском, Цунтинском, Шамильском районах и на Бежтинском участке. Движение транспорта было временно перекрыто. Обошлось без пострадавших.