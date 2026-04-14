ИИ на малых оборотах

Работающие на цифровых платформах компании малого и среднего бизнеса стран ОЭСР наращивают использование инструментов на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ), показало исследование, проведенное экспертами этой организации. При этом три четверти представителей сектора используют лишь готовые простые инструменты для решения отдельных задач — внедрение ИИ остается поверхностным, отмечают эксперты. Пока компании предпочитают экспериментировать с технологией, так как ее эффекты для бизнеса краткосрочно им не вполне очевидны.

Эксперты ОЭСР представили результаты исследования о масштабах цифровой трансформации малого бизнеса. Оно охватило 12 развитых стран (среди них США, Канада, Франция, Германия, Япония). В опросе участвовали более 2 тыс. МСП-компаний, работающих на национальных цифровых платформах. Особый фокус был сделан на изучении практики применения инструментов на основе технологий искусственного интеллекта.

Как выяснилось, 61% опрошенных компаний используют в работе как минимум одно приложение с поддержкой ИИ. При этом три четверти компаний (76%) применяют уже готовые решения лишь для отдельных задач. 15% используют эту технологию в различных функциях, но также применяют в основном стандартные инструменты. 5% компаний отнесены авторами опроса к «исследователям» (экспериментируют с кастомизированным или «продвинутым» ИИ), но, как правило, в ограниченных масштабах. И только 3,6% МСП названы «чемпионами»: они используют кастомизированный или агентский ИИ (способен автономно принимать решения на основе контекста) во многих рабочих процессах.

Чаще всего стандартный ИИ применяется для решения маркетинговых задач (70% случаев) и составления документов и отчетов (56%), специализированный — для прогнозирования спроса (39%) и автоматизации процессов (34%). Главными мотивами для внедрения цифровых инструментов компании являются возможность автоматизации рабочих процессов и необходимость расширения рынков. Наиболее частыми барьерами названы ограничение времени на обучение, высокие финансовые затраты на обслуживание и нехватка квалифицированных кадров.

Эксперты ОЭСР отмечают, что внедрение ИИ в малом бизнесе во многом определяется желанием не отстать от других. По мнению половины респондентов, они рискуют отстать от конкурентов, если не будут расширять использование ИИ. Также отмечается, что малые компании в целом отстают от крупных по части использования ИИ, и этот отрыв увеличивается. Вероятно, это связано с неоднозначной краткосрочной эффективностью ИИ-инструментов. С одной стороны, 54% опрошенных компаний заявили, что получают как минимум умеренную выгоду от интеграции ИИ, с другой — 44% отметили ее минимальное или нулевое влияние на бизнес.

Такие результаты свидетельствуют о том, что ИИ уже приносит измеримые выгоды многим представителям МСП, но более глубокие, трансформационные эффекты еще не получили широкого распространения, делают вывод эксперты ОЭСР.

Отметим, ранее в Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ проанализировали распространение ИИ в российских организациях разной величины (кроме малых предприятий). Выяснилось, что в среднем технологии ИИ используют 4,8% опрошенных. Но при этом разница в показателе между компаниями с большой (более 500 человек) и малой (100 и менее) численностью работников составила 3,6 раза (об использовании ИИ сообщили 14,9% и 4,1% респондентов соответственно). Наибольшая востребованность технологии была отмечена в сфере маркетинга и продаж, наименьшая — в выстраивании логистики.

Венера Петрова