У крупнейших российских фастфуд-сетей снизилась прибыль

У трех крупнейших игроков российского сегмента сетей быстрого обслуживания снизилась чистая прибыль в 2025 году, подсчитал «Ъ» на основе данных бухгалтерской отчетности компаний. У ООО «Юнирест», которое управляет брендом Rostic`s, этот показатель снизился на 27,5%, до 4,1 млрд руб. У ООО «Система ПБО» («Вкусно — и точка») чистая прибыль снизилась на 15,1%, до 14,4 млрд руб. У ООО «Бургер Рус» («Бургер Кинг») — на 61%, до 637,6 млн руб.

При этом за предшествующий период компании, кроме «Бургер Рус», показывали заметный рост прибыли. У «Юнирест» в 2024 году этот показатель был выше на 60,4%, чем годом ранее, у «Системы ПБО» — на 19,7%. Управляющая компания «Бургер Кинга» тогда фиксировала снижение на 9,2%.

В «Юниресте» объяснили связали падение показателя с реализуемой инвестиционной программой. По словам представителя компании, в 2025 году было открыто более 80 точек Rostic's, в текущем году планируется эту цифру превзойти. В двух других компаниях на запрос «Ъ» не ответили.

По словам старшего аналитика «Риком-Траст» Валерии Поповой, прибыль сетей сократилась из-за существенного роста операционных издержек. Она уточнила, что у компаний выросли расходы на персонал, а также фирмы сталкиваются с удорожанием ингредиентов, которое вызвано инфляцией и проблемами с логистикой, считает эксперт.

