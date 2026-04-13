Продажи холдинга LVMH пострадали из-за войны на Ближнем Востоке

Один из крупнейших производителей товаров класса люкс, французский холдинг LVMH отчитался о слабых квартальных результатах. В компании отмечают, что на отрасль оказалась затронута последствиями войны на Ближнем Востоке, но в то же время проявляет «заметную устойчивость».

Выручка компании, управляющей брендами Louis Vuitton, Dior, Moet Hennessy, Guerlain, Sephora и др., выросла по итогам первого квартала всего на 1% — до €19,1 млрд. Это хуже прогнозов аналитиков, опрошенных FactSet (1,5%).

После объявления квартальных результатов акции LVMH на торгах в США подешевели на 4%. C начала года бумаги компании упали в цене более чем на 20% из-за общей слабости мирового рынка товаров класса люкс.

Впрочем, эксперты надеются, что в ближайшие месяцы компании удастся оживить продажи благодаря спросу на люкс в Китае, чья экономика показывает признаки восстановления.

