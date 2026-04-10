Индекс цен производителей в Китае вырос впервые за три года

Статистическое управление КНР сообщило сегодня, что по итогам марта индекс цен производителей (PPI) увеличился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это первый рост PPI в Китае с сентября 2022 года. Однако по итогам первого квартала в целом индекс цен производителей сократился на 0,6% по сравнению с тем же периодом 2025 года.

Мартовская динамика PPI позволила аналитикам предположить, что китайская экономика начинает выходить из длительного периода дефляции, вызванного последствиями пандемии COVID-19. Во время эпидемии власти страны применили очень жесткие меры по ограничению работы предприятий.

Помимо PPI, рост в марте показал и индекс потребительских цен (CPI) — на 1%. Впрочем, такая динамика оказалась слабее прогнозов аналитиков, опрошенных Reuters, (1,2%) и ниже февральского роста на 1,3%. Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) в Китае по итогам марта также вырос — на 1,1%.

Евгений Хвостик