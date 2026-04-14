«Ровеньской дорожник» отремонтирует дорогу в Белгородской области за 240 млн

Контракт на ремонт шестикилометровой дороги Еремовка — Ровеньки — Нижняя Серебрянка в Ровеньском округе Белгородской области заключили с местным ЗАО «Ровеньской дорожник». Компания была единственным участником аукциона, она не стала снижать начальную цену контракта в 240,6 млн руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Работы требуется выполнить с 1 июня по 30 сентября 2026 года. «Ровеньскому дорожнику» предстоит установить временные дорожные знаки, вырубить деревья, демонтировать старое покрытие, подготовить земляное полотно, отремонтировать трубы под дорогой, заменить дорожную одежду и обустроить тротуары.

По данным Rusprofile, ЗАО «Ровеньской дорожник» было зарегистрировано в Белгородской области в марте 2002 года. Основной вид деятельности не указан. Гендиректор — Сергей Тарасенко. Данные об учредителях отсутствуют в ЕГРЮЛ. В 2014–2022 годах компанией владели одноименное муниципальное предприятие и ОАО «Белтрансстрой». По итогам 2025 года «Ровеньской дорожник» получил выручку 898 млн руб. и чистую прибыль 30 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 269 млн руб. и 1,4 млн руб. соответственно.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что казанское ОАО «Каздорстрой» выиграло подряд на ремонт почти 10-километрового участка дороги в Орловской области за 320,2 млн руб.

Алина Морозова