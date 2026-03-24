В Белгородской области ищут подрядчика для ремонта дороги за 240 млн рублей

Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области объявило аукцион по поиску подрядчика для ремонта дороги Еремовка — Ровеньки — Нижняя Серебрянка в Ровеньском округе. Ее общая протяженность составляет почти 6 км. Начальная цена контракта — 240,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — федеральный и областной бюджеты. Начать работы планируется с 1 июня, а закончить — 30 сентября 2026 года. Гарантийный срок на конструктивные элементы дороги составит до 8 лет. Подрядчику предстоит установить временные дорожные знаки, вырубить деревья, демонтировать старое покрытие, подготовить земляное полотно, отремонтировать трубы под дорогой, заменить дорожную одежду и обустроить тротуары.

Заявки на участие в торгах подаются до 31 марта. Итоги подведут 2 апреля.

Вчера «Ъ-Черноземье» сообщал, что управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области объявило конкурс по поиску подрядчика для второго этапа реконструкции подъездной дороги от улицы Красноармейской до микрорайона «Юго-западный-2» в Белгороде. Начальная цена составляет 1,29 млрд руб.

