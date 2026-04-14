Газ пустят на продажу

«Русхим» решил изменить схему обеспечения сырьем своего будущего завода по производству метанола мощностью 1,8 млн тонн. Если ранее планировалось продать 50% плюс одну акцию в держателях лицензий на месторождения с запасами около 200 млрд куб. м газа, то теперь «Русхим» готов полностью выйти из бизнеса по добыче. По данным “Ъ”, активы могут перейти «Зарубежнефти», которая в 2024 году договорилась выкупить половину компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Русхим» Виталия Южилина намерен полностью продать свои структуры, владеющие лицензиями на Кумжинское и Коровинское месторождения газа в Ненецком автономном округе, следует из отчетов структур «Русхима» за 2025 год. В отчетности «РХ Газ» говорится, что основные условия сделки по продаже компаний («СН Инвест» и ЕСН) профильному игроку для разработки месторождений были утверждены в январе. В отчетности ЕСН уточняется, что покупатель — «крупная нефтяная компания». Сделка должна быть закрыта до конца 2026 года. Стоимость «СН Инвест», которому принадлежит лицензия на Кумжинское месторождение, оценена в 7,5 млрд руб. Актуальность оценки подтверждается предстоящей сделкой по продаже компании целиком, сказано в отчетности.

Запасы Кумжинского и Коровинского — около 200 млрд куб. м. Эти месторождения должны стать ресурсной базой для будущего комплекса «Русхима» мощностью 1,8 млн тонн метанола в год. Инвестиции в завод оценивались более чем в 200 млрд руб. В УК «Русхим» 50% принадлежит Виталию Южилину (50%), у Столичной трастовой компании Дмитрия Озерского и Марии Миргородской — по 25%.

По данным источников “Ъ”, покупателем выступит государственная «Зарубежнефть». В 2024 году «Русхим» подписал с «Зарубежнефтью» договор купли-продажи 50% плюс одной акции в «СН Инвест» (см. “Ъ” от 23 сентября 2024 года). Аналогичная сделка предполагалась по ЕСН (владеет лицензией на Коровинское месторождение). В «Зарубежнефти» и «Русхиме» на запросы “Ъ” не ответили.

По словам источников “Ъ”, знакомых с ситуацией, «Русхим» также решил изменить место расположения завода и перенести его на Балтику. То, что расположение комплекса меняется, подтверждается в отчетности еще одной структуры «Русхима» — Арктической нерудной компании. Подготовить FEED (Front End Engineering Design; включает базовое моделирование, оценку затрат и времени реализации) проекта планируется к маю, говорят собеседники “Ъ”. Кроме того, поменяется и подрядчик. Ранее «Русхим» вел переговоры о заключении EPC-контракта на строительство ГХК с China Energy International Group. Но, отмечают источники “Ъ”, сейчас рассматриваются партнеры с Ближнего Востока.

В отчетности «РХ Газ» отмечается, что компания взаимодействует с рядом потенциальных «дружественных» ЕРС-подрядчиков, один из которых выступит единым подрядчиком строительства комплекса. Текущая стадия — согласование условий контракта и стоимости работ, говорится в документе. Собеседники “Ъ” указывают, что из-за нового расположения завода сроки реализации проекта сдвинутся как минимум на год. На сайте «Русхима» указывается, что первая очередь завода должна быть запущена в 2029 году, вторая — в 2031 году.

Михаил Юрин, замглавы Минпромторга, март 2026 года, «РИА Новости»: «На внешних рынках сохраняется высокий спрос на ряд химических продуктов — в частности, на российский метанол».

Участники рынка отмечают, что сейчас сложно оценить, какой будет рыночная конъюнктура к этому времени. В Центре ценовых индексов (ЦЦИ) напоминают, что в 2025 году внутренние цены на метанол устойчиво росли, особенно во втором полугодии. В апреле 2026 года в среднем цены составляют около 24 тыс. руб. за тонну без НДС (рост на 33% к прошлому году). В то же время экспортная альтернатива по основному китайскому направлению, наоборот, снижалась с марта 2025 года и достигала значений 8–9 тыс. руб. за тонну в конце 2025 — начале 2026 года (снижение на 40–50%).

Но ситуация изменилась в марте 2026 года, указывают эксперты: из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке цены на метанол в Китае выросли c конца февраля на 60%, до $430–450 за тонну на базисе CFR China. Стремительный рост цен на внешних рынках увеличил экспортный нетбэк более чем в два раза, до 23 тыс. руб. за тонну, приблизившись к паритету на внутреннем рынке. Себестоимость производства метанола в ЦЦИ оценивают в 10–12 тыс. руб. за тонну.

Ольга Мордюшенко, Анатолий Костырев, Татьяна Дятел