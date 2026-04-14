Газ пустят на продажу
«Русхим» может продать весь бизнес по добыче газа «Зарубежнефти»
«Русхим» решил изменить схему обеспечения сырьем своего будущего завода по производству метанола мощностью 1,8 млн тонн. Если ранее планировалось продать 50% плюс одну акцию в держателях лицензий на месторождения с запасами около 200 млрд куб. м газа, то теперь «Русхим» готов полностью выйти из бизнеса по добыче. По данным “Ъ”, активы могут перейти «Зарубежнефти», которая в 2024 году договорилась выкупить половину компаний.
«Русхим» Виталия Южилина намерен полностью продать свои структуры, владеющие лицензиями на Кумжинское и Коровинское месторождения газа в Ненецком автономном округе, следует из отчетов структур «Русхима» за 2025 год. В отчетности «РХ Газ» говорится, что основные условия сделки по продаже компаний («СН Инвест» и ЕСН) профильному игроку для разработки месторождений были утверждены в январе. В отчетности ЕСН уточняется, что покупатель — «крупная нефтяная компания». Сделка должна быть закрыта до конца 2026 года. Стоимость «СН Инвест», которому принадлежит лицензия на Кумжинское месторождение, оценена в 7,5 млрд руб. Актуальность оценки подтверждается предстоящей сделкой по продаже компании целиком, сказано в отчетности.
Запасы Кумжинского и Коровинского — около 200 млрд куб. м. Эти месторождения должны стать ресурсной базой для будущего комплекса «Русхима» мощностью 1,8 млн тонн метанола в год. Инвестиции в завод оценивались более чем в 200 млрд руб. В УК «Русхим» 50% принадлежит Виталию Южилину (50%), у Столичной трастовой компании Дмитрия Озерского и Марии Миргородской — по 25%.
По данным источников “Ъ”, покупателем выступит государственная «Зарубежнефть». В 2024 году «Русхим» подписал с «Зарубежнефтью» договор купли-продажи 50% плюс одной акции в «СН Инвест» (см. “Ъ” от 23 сентября 2024 года). Аналогичная сделка предполагалась по ЕСН (владеет лицензией на Коровинское месторождение). В «Зарубежнефти» и «Русхиме» на запросы “Ъ” не ответили.
По словам источников “Ъ”, знакомых с ситуацией, «Русхим» также решил изменить место расположения завода и перенести его на Балтику. То, что расположение комплекса меняется, подтверждается в отчетности еще одной структуры «Русхима» — Арктической нерудной компании. Подготовить FEED (Front End Engineering Design; включает базовое моделирование, оценку затрат и времени реализации) проекта планируется к маю, говорят собеседники “Ъ”. Кроме того, поменяется и подрядчик. Ранее «Русхим» вел переговоры о заключении EPC-контракта на строительство ГХК с China Energy International Group. Но, отмечают источники “Ъ”, сейчас рассматриваются партнеры с Ближнего Востока.
В отчетности «РХ Газ» отмечается, что компания взаимодействует с рядом потенциальных «дружественных» ЕРС-подрядчиков, один из которых выступит единым подрядчиком строительства комплекса. Текущая стадия — согласование условий контракта и стоимости работ, говорится в документе. Собеседники “Ъ” указывают, что из-за нового расположения завода сроки реализации проекта сдвинутся как минимум на год. На сайте «Русхима» указывается, что первая очередь завода должна быть запущена в 2029 году, вторая — в 2031 году.
Михаил Юрин, замглавы Минпромторга, март 2026 года, «РИА Новости»:
«На внешних рынках сохраняется высокий спрос на ряд химических продуктов — в частности, на российский метанол».
Участники рынка отмечают, что сейчас сложно оценить, какой будет рыночная конъюнктура к этому времени. В Центре ценовых индексов (ЦЦИ) напоминают, что в 2025 году внутренние цены на метанол устойчиво росли, особенно во втором полугодии. В апреле 2026 года в среднем цены составляют около 24 тыс. руб. за тонну без НДС (рост на 33% к прошлому году). В то же время экспортная альтернатива по основному китайскому направлению, наоборот, снижалась с марта 2025 года и достигала значений 8–9 тыс. руб. за тонну в конце 2025 — начале 2026 года (снижение на 40–50%).
Но ситуация изменилась в марте 2026 года, указывают эксперты: из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке цены на метанол в Китае выросли c конца февраля на 60%, до $430–450 за тонну на базисе CFR China. Стремительный рост цен на внешних рынках увеличил экспортный нетбэк более чем в два раза, до 23 тыс. руб. за тонну, приблизившись к паритету на внутреннем рынке. Себестоимость производства метанола в ЦЦИ оценивают в 10–12 тыс. руб. за тонну.