Ближний Восток растопил цены

На зарубежных рынках стоимость подсолнечного масла с поставкой из портов Черного моря в конце марта достигла $1,35 тыс. за тонну, прибавив 20,1% год к году и 3,3% за месяц. Скачок связан с боевыми действиями на Ближнем Востоке: в цену логистики закладывается военная премия, а растущая стоимость нефти стимулирует спрос на биодизель. Но подорожание уже начинают сдерживать растущая конкуренция со стороны подсолнечного масла из Аргентины и осторожность импортеров, сокращающих закупки в расчете на снижение цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средняя стоимость подсолнечного масла с поставкой из портов Черного моря на 30 марта составила $1,35 тыс. за тонну, следует из данных OleoScope. За месяц показатель увеличился на 3,3%, год к году — на 20,1%. В Центре ценовых индексов (ЦЦИ) рост средней экспортной стоимости подсолнечного масла оценивали в 1,9% за месяц и в 19,2% неделя к неделе.

Подсолнечное масло — одно из основных направлений российского аграрного экспорта. Согласно федеральному центру «Агроэкспорт», масложировая продукция в 2025 году сформировала 22% от общего объема поставок сельхозпродукции за рубеж. Подсолнечное масло, по данным OleoScope, при этом составляет более 60% от всего экспорта растительных масел.

Директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров поясняет, что на экспортную стоимость подсолнечного масла влияет удорожание логистики: поставки осуществляются с премией за геополитические риски из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина говорит, что ставки фрахта выросли на 15–20%, а в отдельные дни — и на 50%.

Эскалация конфликта создает общую неопределенность, которая обычно поддерживает цены на сырьевые товары, включая растительные масла, добавляет она.

Подсолнечное масло дорожает из-за увеличения на мировых рынках стоимости и других растительных жиров. Согласно OleoScope, рапсовое масло на мировых рынках подорожало в среднем на 23% с начала этого года, пальмовое — на 8%. В ЦЦИ отмечают, что соевое масло в начале марта текущего года выросло в цене на 17,7% за месяц, до $1,39 тыс. за тонну. Рост цен на нефть из-за геополитической напряженности увеличивает привлекательность биодизеля, что тянет вверх все растительные масла в целом, поясняет Альбина Корягина. Это накладывается на снижение производства пальмовой продукции в странах Юго-Восточной Азии.

Но рост частично балансируется. Например, для подсолнечного масла с поставкой из портов Черного моря существенным фактором, согласно OleoScope, выступает конкуренция с продукцией из Аргентины, которая в Индии продается в среднем на $30 за тонну дешевле. Давление этого фактора будет сохраняться. Андрей Кучеров напоминает, что в марте Минсельхоз США повысил прогноз урожая и переработки подсолнечника в Аргентине до рекордных 7 млн и 5,5 млн тонн соответственно.

Импортеры в то же время становятся осторожнее. В конце марта индийские переработчики сократили закупки пальмового, соевого и подсолнечного масел, ожидая снижения цен в случае сокращения военной премии, говорит господин Кучеров. Многие откладывают закупки, ожидая завершения активной фазы конфликта и последующей коррекции цен, добавляет Альбина Корягина.

Индия стала переориентироваться на более дешевые пальмовое и соевое масла, поясняет эксперт.

Согласно «Агроэкспорту», в январе—феврале российский экспорт подсолнечного масла в натуральном выражении вырос на 26% год к году, до 622 тыс. тонн, в денежном — на 51%, до $805 млн. Но дальнейшая динамика может быть сдержана не только политикой импортеров, но и ростом экспортной пошлины, размер которой рассчитывается исходя в том числе из цен реализации. В апреле она составит 16,2 тыс. руб. за тонну против 9,7 тыс. руб. в марте.

Александра Мерцалова