«Калашников» приступил к финальным испытаниям ЗРК «Крона»

Концерн «Калашников» начал новый этап испытаний зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Крона», сообщил производитель в Telegram-канале. Проверки будут приближены к условиям, в которых установку предполагается использовать после введения в эксплуатацию.

Проводимые сейчас испытания помогут выявить замечания к разработке и при необходимости оперативно ее доработать, сообщили в концерне. Летом-осенью 2025 года «Крона» уже прошла заводские и приемочные испытания.

«Крону» отличает от предшествующих ЗРК направленность на «прикрытие важных государственных объектов, критической инфраструктуры и специальных грузов» от атак малоразмерных самолетных БПЛА. Создание «Кроны» можно считать первой попыткой внедрения опыта противодействия украинским дронам, полученного в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

В состав «Кроны» входят контрольно-проверочная машина на базе автомобиля КамАЗ-6560 и ЗРК «Сосна» на шасси БТР-82А. Последняя разрабатывалась еще с середины 2000-х годов, но до сих пор не поступала на вооружение армии. Боекомплект одной «Сосны» включает себя десять зенитных управляемых ракет: шесть «Сосна-Р» и четыре 9М333. Время готовности машины составляет 10 минут. Зона поражения — до 6 км по дальности и от 0,03 до 3,5 км по высоте.

В ноябре 2025 года «Калашников» обещал, что в 2026 году «Крона» будет готова к серийному производству.

Степан Мельчаков