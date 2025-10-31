«Калашников» будет готов к серийному производству ЗРК «Крона-Э» к 2026 году

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Крона-Э» от оборонного концерна «Калашников» будет готов к серийному производству в 2026 году. Летом машина успешно прошла программу испытаний, сообщил «Ъ» гендиректор концерна Алан Лушников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зенитный ракетный комплекс «Крона-Э» оборонного концерна «Калашников»

Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

«Комплекс в высокой степени готовности, мы всем его предлагаем»,— рассказал господин Лушников. Он добавил, что «Калашников» также двигается в направлении разработки дронов-перехватчиков, как того требует нынешняя ситуация на театре военных действий.

«Крона-Э» оснащен боекомплектом из десяти зенитных управляемых ракет: шесть «Сосна-Р» и четыре 9М333. Время готовности машины составляет 10 минут. Зона поражения — до 6 км по дальности и от 0,03 до 3,5 км по высоте.

Степан Мельчаков, Дмитрий Сотак