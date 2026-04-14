Топ-10 производителей косметики, парфюмерии и бытовой химии

Юридическое лицо Бренд Выручка в 2025 году (млрд руб.) Изменение год к году (%)
ООО «Лаб индастриз» «Лаб Индастриз» (ранее «Henkel Россия») 94,3 3
АО «Фаберлик» Faberlic 35,67 20
ООО «Проктер энд гэмбл Новомосковск» Procter & Gamble 33,98 -15
ООО «НТС Градиент» «Градиент» 29,74 12
АО «Нэфис Косметикс» Nefis 21,52 -2
ООО «Юникосметик» Estel 17,51 6
АО «Ступинский химический завод» Sanfor, Sanita, «Большая стирка» 13,41 11
ООО «Зеттек» Zet Holding 9,91 42
ООО «Органик фамасьютикалз» Splat 5,67 8
ООО «Биофармрус» Libre derm 5,32 16

Источник: Rusprofile.

