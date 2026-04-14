Топ-10 производителей косметики, парфюмерии и бытовой химии

|
|Юридическое лицо
|Бренд
|Выручка в 2025 году (млрд руб.)
|Изменение год к году (%)
|ООО «Лаб индастриз»
|«Лаб Индастриз» (ранее «Henkel Россия»)
|94,3
|3
|АО «Фаберлик»
|Faberlic
|35,67
|20
|ООО «Проктер энд гэмбл Новомосковск»
|Procter & Gamble
|33,98
|-15
|ООО «НТС Градиент»
|«Градиент»
|29,74
|12
|АО «Нэфис Косметикс»
|Nefis
|21,52
|-2
|ООО «Юникосметик»
|Estel
|17,51
|6
|АО «Ступинский химический завод»
|Sanfor, Sanita, «Большая стирка»
|13,41
|11
|ООО «Зеттек»
|Zet Holding
|9,91
|42
|ООО «Органик фамасьютикалз»
|Splat
|5,67
|8
|ООО «Биофармрус»
|Libre derm
|5,32
|16