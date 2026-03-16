В воронежской Рамони ищут подрядчика для ликвидации свалки за 138,9 млн рублей

Управление капитального строительства Рамонского района Воронежской области объявило аукцион по выбору подрядчика для ликвидации несанкционированной свалки и рекультивации территории. Начальная цена контракта — 138,9 млн руб. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Мусорный полигон рядом с промышленной территорией в Воронежской области

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Мусорный полигон рядом с промышленной территорией в Воронежской области

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Работы планируется провести на земельном участке 36:25:0000000:13969, расположенном в Рамонском городском поселении по адресу: рабочий поселок Рамонь, улица Рабочая, участок №17/1. Площадь территории, подлежащей рекультивации, составляет 178,4 тыс. кв. м, следует из данных кадастровой карты.

Извещение о закупке было опубликовано 16 марта, заявки принимаются до 24 марта. Согласно ее условиям, подрядчик должен будет приступить к работам после заключения контракта и завершить все работы до 1 июля 2027 года. Проект предусматривает комплекс мероприятий по технической и биологической рекультивации. В частности, подрядчику предстоит выполнить подготовительные работы, разработку грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы, провести планировку территории бульдозерами.

Кроме того, проектом предусмотрено уплотнение грунта, устройство прослойки из синтетического материала в земляном полотне и засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта бульдозерами. Также на территории устроят дренажную систему для отвода фильтрата и атмосферных осадков, пробурят газодренажные и наблюдательные скважины. Затем проведут работы по рекультивации территории после удаления отходов. Также предусмотрены вывоз и утилизация фильтрата, а на непредвиденные работы и затраты заложен резерв средств в размере 2% от стоимости проекта.

Летом подряд на рекультивацию несанкционированной свалки в Боброве Воронежской области достался белгородскому ООО «Зеленая точка». Компания снизила начальную стоимость контракта с 232,6 млн до 182,5 млн руб.

Анна Швечикова