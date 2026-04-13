Комплекс переработки отходов хотят создать за 9 млрд рублей в Курской области

Курской области требуется строительство единого комплекса по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 300 тыс. т в год. Оценочная стоимость проекта составляет около 9 млрд руб. Об этом в Курской облдуме на заседании постоянных комитетов рассказал региональный министр природных ресурсов Максим Левин.

Господин Левин пояснил, что два региональных оператора (ООО «Экопол» и АО «Спецавтобаза по уборке города Курска») вывозят 2,3 млн кубометров ТКО на два полигона — в Октябрьском и Курском районах. Сейчас действуют два мусоросортировочных комплекса — в Октябрьском и Железногорском районах, а третий — рыльский — остановлен. К 2031 году планируется закрыть полигон в Старково и провести там рекультивацию, что потребует создания нового объекта для этих целей. Еще одна задача состоит в том, чтобы обеспечить к 2030 году в регионе сортировку 100% ТКО и 50% их переработки.

Решить задачи призван единый комплекс переработки. По словам министра, сейчас правительство прорабатывает вопросы по определению основных параметров комплекса и места его размещения.

Господин Левин также отметил, что «в одиночку регион такой проект не осилит, нужна федеральная поддержка».

В конце января «Ъ-Черноземье» также писал, что четыре «временных» полигона ТКО в Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях, которые должны были ликвидировать или модернизировать в рамках «мусорной реформы» еще к 2023 году, продолжат работу до 2028-го. На федеральном уровне принято решение повторно продлить их эксплуатацию, поскольку реформа в очередной раз потребовала переноса сроков.

Денис Данилов