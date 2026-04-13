Новый аукцион по продаже входящих в ГК «Макфа» активов пройдет в мае

Банк ПСБ запланировал на май продажу 100% уставного капитала нескольких компаний, входящих в ГК «Макфа». Об этом сообщила пресс-служба банка. Ранее их дважды не смогли продать на торгах из-за отсутствия заявок.

Как уточнили в пресс-службе, банк планирует выставить на продажу ООО «Управляющая компания “Содействие”», ООО «Проспект» и ООО «Родник». Общая стоимость активов составляет более 12 млрд руб. Прием заявок пройдет с 8 по 15 мая, а торги состоятся 18 мая того же года, отмечается в публикации.

«Родник» владеет торгово-развлекательными комплексами в Челябинске. Стоимость его активов оценили в 8,2 млрд руб. «Проспект» владеет 77 тыс. кв. м в одноименном торговом центре в том же городе. Ее стартовая стоимость — 3,9 млрд руб. «Содействие», как сообщается в пресс-релизе, осуществляет техническую эксплуатацию и управление более 40 объектами, в числе которых несколько торговых комплексов. Ее начальная стоимость — 6,2 млн руб.

В мае 2024 года эти активы конфисковали у бывшего губернатора Челябинской области и основателя агрохолдинга «Макфа» Михаила Юревича. Дело против него возбудили в 2017 году по обвинению в получении взяток в особо крупном размере. Активы уже пытались продать в марте и апреле. Конкурсы, однако, признали несостоявшимися, поскольку на них не было подано ни одной заявки.