Минцифры предложило механизм возврата денег пострадавшим от телефонных мошенников

Минцифры направило главе комитета Госдумы по информполитике Сергею Боярскому обновленный пакет поправок к законопроекту, направленному на борьбу с мошенниками, сообщает Forbes со ссылкой на копии документов. Одним из ключевых изменений станет введение порядка действий для возврата украденных средств.

Возмещать средства могут обязать операторов связи и банки, если они не смогли предотвратить подозрительную операцию. Пострадавший сможет подать заявление через «Госуслуги» в систему ГИС «Антифрод».

Возврат станет возможным, если будет доказано, что кража произошла после звонка или СМС, а оператор связи не выполнил свои обязанности по борьбе с мошенничеством. Средства будут возвращены банком или оператором при условии, что клиент обратился за помощью в течение десяти рабочих дней и по факту хищения уже возбуждено уголовное дело.

Кроме того, банк будут обязан отказывать в переводах, если у него будет информация, что на устройство клиента воздействует вредоносное ПО. В таком случае клиенту или его представителю придется лично подтверждать перевод. Если же операция была проведена без добровольного согласия клиента, банк должен будет возместить средства в течение 30 дней с момента обращения. У клиента должно быть постановление о возбуждении уголовного дела по факту хищения. Также он должен обратиться с требованием возмещения не позднее десяти рабочих дней после перевода.

Документ вносит правки в законы «О связи», «О банках» и «О национальной платежной системе». Основная часть нововведений должна вступить в силу с 1 марта 2027 года, а полная реализация законопроекта намечена на начало 2028 года.