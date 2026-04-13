Morgan Stanley сохранил прогноз цен на нефть Brent на уровне $110 за баррель

Аналитики банка Morgan Stanley подтвердили прогноз средней цены нефти марки Brent на второй квартал 2026 года на уровне $110 за баррель, на третий квартал — $100, передает Reuters. К 2027 году, по их оценке, цена может снизиться до $80 за баррель.

Базовый сценарий предполагает ограниченный экспорт через Ормузский пролив в апреле и восстановление около 70% поставок в мае—июне. К октябрю транзит, как ожидается, вернется к прежним значениям.

Эксперты банка считают, что удары Ирана по нефтяной инфраструктуре стран Персидского залива приведут к дефициту предложения на мировом рынке нефти в текущем году.

Цена на нефть марки Brent превысила $100 за баррель после сообщения Центрального командования США о блокировке Ормузского пролива, затронувшей морские перевозки, связанные с иранскими портами.