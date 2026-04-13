Нефть Brent подорожала до $101 на новостях о предстоящей блокаде США Ормузского пролива
Цены на нефть 13 апреля достигли отметки более $100 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $6,71 (на 7,05%) до $101,9 за баррель после снижения на 0,75% в пятницу. Об этом сообщает Reuters.
Американская West Texas Intermediate торговалась на уровне $104,16 за баррель, поднявшись на $7,59 (7,86%). На предыдущей сессии она снижалась на 1,33%.
Скачок произошел после объявления Центральным командованием США о блокаде Ормузского пролива 13 апреля. Под блокировку попадают все морские перевозки, входящие в иранские порты и выходящие из них.
Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов.
