Мадьяр не отрезал путь к Москве

Венгрия готова разблокировать выделение кредита Украине на €90 млрд. Но сама страна участвовать в финансировании займа не будет, заявил глава победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр. По его словам, Будапешт должен сначала решить собственные экономические проблемы.

Он также пообещал, что продолжит переговоры с Владимиром Путиным, но добавил, что друзьями они с российским президентом не станут. В то же время глава «Тисы» выступает против поставок венгерского оружия Киеву и ускоренного вступления Украины в ЕС. Оппозиция по итогам выборов получила конституционное большинство в парламенте — 138 мест из 199. Партия «Фидес», которую возглавляет действующий премьер Виктор Орбан, заняла второе место. Мадьяр может взять курс на прагматизм, считает независимый политолог Александр Сафонов:

«В ходе всей предвыборной кампании оппоненты, включая Орбана, обвиняли Мадьяра в проукраинской риторике. Соответственно, ему теперь нужно показать прежде всего собственным избирателям, что он полноценный лидер государства. Это значит, что он должен максимально абстрагироваться и продемонстрировать независимость. Действующий премьер изначально в общении с Евросоюзом применял, прямо скажем, тактику шантажа и блокировал многие инициативы ЕС, чтобы Венгрия взамен получала послабления. У Мадьяра, очевидно, будет похожая тактика.

Только он будет угрожать уже не блокировкой, а тем, что к власти вернется команда Орбана, если Будапешт не получит достаточной помощи от Брюсселя.

Удастся ли новому правительству выстроить миролюбивые отношения с Россией, будет зависеть от состава кабинета. В российско-венгерских отношениях последних полутора десятилетий многое строилось на личных связях старой команды Орбана с российскими госорганами. Как будет в этот раз, предугадать сложно. Но я думаю, обе стороны будут максимально прагматичны и найдут общий язык. Конечно, в ближайшей перспективе нефтепровод "Дружба" вряд ли заработает, но, уверен, долгосрочные обязательства в итоге будут соблюдаться».

В своей кампании Петер Мадьяр называл выборы «референдумом», который должен был показать, продолжит ли Венгрия движение в сторону России или вернется на европейский путь. В Кремле уже выразили надежду на сохранение прагматичных отношений с новым руководством страны, отметил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Впрочем, политический разворот не отменяет главного — высокой зависимости Будапешта от российских энергоресурсов, отмечает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов:

«Текущая зависимость Венгрии от российских поставок нефти крайне высока — более 90%.

Уже все, даже Трамп, знают, что у страны нет морских портов, поэтому и нет возможности получать топливо напрямую морем. Нужно везти его в Хорватию, а оттуда по нефтепроводу — в Венгрию. Действующий трубопровод требует расширения, и цена поставок будет совершенно иной. Мадьяр как абсолютный политический оппонент Орбана и человек, декларирующий европейскую повестку, вроде бы должен объявить о сотрудничестве с Брюсселем в энергетике и прекращении отношений с Россией. Но высокая зависимость от энергопродуктов РФ такого пространства для маневра не оставляет.

Кстати, первые заявления Мадьяра достаточно аккуратны. И если он проявит политическую дальновидность, то будет стараться вернуться к идее постепенности. То есть он продолжит поддерживать текущие санкции и выделение денег Украине. Но при этом у Венгрии могут возникнуть нюансы с фиксацией сроков отказа от поставок по "Дружбе" и ввоза газа. Что касается атомной электростанции "Пакш-2", проект сохранится. Тем более что ранее он получил разрешение европейских инстанций».

Формально Виктор Орбан остается премьер-министром до первого заседания нового парламента и голосования по кандидатуре главы правительства. Оно пройдет в течение 30 дней, сообщил президент страны Тамаш Шуйок.

Андрей Дубков