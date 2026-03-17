Воронежский министр: VPN и Telegram могут продолжить функционировать

Ситуацию с ограничением доступа к мессенджеру Telegram и работы VPN, указав на технологические и правовые аспекты, сегодня, 17 марта, прокомментировал на пресс-конференции министр цифрового развития Воронежской области Денис Волков.

По его словам, используемые для обхода ограничений технологии, в частности виртуальные частные сети (VPN), продолжат работу.

«По требованиям информационной безопасности и, в частности, закона о защите персональных данных, мы, в принципе, передавая персональные данные, должны их шифровать. И это происходит как раз по технологии виртуальных частных сетей»,— выразил мнение господин Волков.

Таким образом, VPN как таковой не подлежит ограничению и используется в различных сферах. Доступность конкретных сервисов, как подчеркнул чиновник, зависит от того, в какой степени они соблюдают требования закона РФ.

Комментируя перспективы Telegram в условиях ограничений, министр заявил, что с технической точки зрения сервис должен продолжать работу: «Как сетевой инженер я могу сказать, что он внутри соответствующей инфраструктуры должен продолжать функционировать, но с точки зрения исполнения требований закона и, соответственно, его ограничений... Здесь я не могу добавить, это вне моих полномочий».

В январе 2026 года, сообщал Forbes со ссылкой на MediaScope, Telegram стал самым популярным мессенджером в РФ с 95,98 млн пользователей, хотя бы раз за месяц открывших этот мессенджер на своем устройстве.

При этом доля неудачных запросов к доменам Telegram из России в среднем составляет 80-90%. Разницу в степени блокировки участники рынка объясняют особенностями настройки оборудования для фильтрации трафика. Фактически же Telegram уже перестал полноценно функционировать: если ранее в мессенджере блокировались мультимедиа, то теперь и сообщения отправляются со значительной задержкой.

Анна Швечикова