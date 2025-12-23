«Ростелеком» обеспечит доступ липецких сирен к VPN за 15 млн рублей

Единственным участником и победителем аукциона на доступ к виртуальным частным сетям (VPN) для оконечных точек системы оповещения населения в Липецкой области стало ПАО «Ростелеком». Областное учреждение «Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области» заключило контракт с компанией по начальной цене 14,7 млн руб. Он опубликован на портале госзакупок.

«Ростелекому» предстоит оказывать услуги до 30 ноября 2026 года включительно. По техническому заданию требуется обеспечить функционирование каналов связи круглосуточно — для «недопущения отказа работы оборудования системы оповещения и невозможности передать информацию о чрезвычайных ситуациях». Время восстановления работоспособности каналов в случае неполадок должно составлять не более четырех часов. Всего в перечне подключаемых технических средств региональной автоматизированной системы централизованного оповещения представлены 428 адресов в Липецке, Ельце, Грязях, Задонске и других населенных пунктах.

В 2024 году крупные и средние организации Черноземья потратили 2,5 млрд руб. на продукты и услуги в сфере кибербезопасности. В среднем расходы на одну организацию составили 998,5 тыс. руб. Больше всего на кибербезопасность направили в Липецкой области — 361,9 тыс. руб. в среднем на одну компанию и 817,5 млн руб. в целом.

Алина Морозова