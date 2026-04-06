Отопление в Курской области начнут отключать в середине апреля

Министр ЖКХ и энергетики Курской области Александр Мулевин на заседании облправительства порекомендовал главам муниципалитетов с 13 апреля закончить отопительный сезон в регионе. Он пояснил, что власти не стали отключать отопление на прошлой неделе, потому что на текущей по ночам ожидается температура до нуля градусов.

«К концу недели, в воскресенье, на Пасху, синоптики обещают восстановившуюся погоду, за +15»,— пояснил господин Мулевин.

Первым городом макрорегиона, где завершился отопительный сезон, стал Воронеж — 2 апреля. Как отмечал мэр Сергей Петрин, за прошлые выходные среднесуточная температура в регионе достигла +8 градусов, и, по прогнозам синоптиков, в облцентре «ожидается дальнейшее потепление».

В Белгороде отопительный сезон завершили на следующий день — 3 апреля, сообщал мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале. Решение было принято, так как в городе температура удерживалась выше +8 на протяжении не менее пяти дней. В соцобъектах отопление отключат позже.

В Липецке решение об окончании отопительного сезона пока не принято. Врио главы города Светлана Бедрова в своем Telegram-канале сегодня уточнила, что на данный момент условий для прекращения подачи тепла в облцентре нет.

«С коллегами следим за ситуацией и будем принимать решение, как только показатели стабилизируются. Обязательно проинформирую об отключении ресурса»,— написала госпожа Бедрова.

Власти Орла и Тамбова тоже пока не объявляли об окончании отопительного сезона. Глава Тамбова Максим Косенков на прошлой неделе у себя на странице «ВКонтакте» провел соответствующий опрос среди жителей. Большинство проголосовавших (36%) ответили, что отключать отопление в городе пока рано.

Егор Якимов