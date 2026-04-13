Производство сладостей на Ставрополье выросло на 14% за первый квартал 2026 года

В Ставропольском крае продолжается активный рост производства кондитерских изделий, и за первый квартал 2026 года ставропольские заводы и цехи выпустили 4,2 тысячи тонн сладостей. Это на 14,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года, что подтверждает устойчивую динамику роста отрасли в регионе, сообщили в региональном минэкономразвития.

По итогам 2025го предприятия края произвели 27,7 тысячи тонн кондитерской продукции, таким образом, уже к началу 2026го годовой объём выходит на новый уровень, если сохранится текущая тенденция роста. В крае действует около 60 предприятий, выпускающих примерно 250 наименований сладостей — от сахарных и мучных изделий до шоколада.

Крупнейшие производители консолидированы в Невинномысске, Кировском и Предгорном округах, где сосредоточены наиболее мощные кондитерские заводы и цеха. В целом на Ставрополье работает уже около 100 различных производств, включая мелкие предприятия и ИП, а совокупные производственные мощности позволяют выдавать свыше 60 тысяч тонн кондитерских изделий в год.

Только за первые три месяца 2026 года ставропольские компании отгрузили за рубеж 4,5 тысячи тонн кондитерских изделий на сумму $12,3 млн. По итогам 2025 года экспортная выручка достигла $70 млн, что заметно выше показателей предыдущих лет. Наиболее востребованной у иностранных покупателей остаётся продукция в направлении Азербайджана, Грузии, Китая, Беларуси и Казахстана, где ставропольские сладости регулярно присутствуют на полках крупных ритейлеров и дистрибьюторов.

Кондитерская промышленность укладывается в более широкий контекст развития пищевой отрасли края. В регионе действует около 750 производств по 38 видам пищевой деятельности, занято около 48 тыс. человек. Объем отгруженной продукции в этой отрасли достигает порядка 203 млрд руб., а налоговая отдача — около 24 млрд руб. в год. Такой масштаб показывает, что пищевая промышленность, включая кондитерскую, играет заметную роль в экономике Ставропольского края и остается одним из его ключевых драйверов роста.

Станислав Маслаков