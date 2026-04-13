Reuters: США будут блокировать порты Ирана за счет перекрытия Оманского залива

ВМС США для блокады Ормузского пролива будут действовать в Оманском заливе и Аравийском море. Об этом сообщается в уведомлении морским перевозчикам от имени Центрального командования США (CENTCOM), передает Reuters со ссылкой на сообщение Центрального командования США для морских перевозчиков, с которым ознакомилось агентство.

«Любое судно, входящее в зону блокады или выходящее из нее без разрешения, подлежит задержанию, принуждению к изменению курса и захвату», — указывается в документе. Блокада будет распространяться на «всю береговую линию Ирана, включая порты и нефтяные терминалы». Ограничения вступят в силу сегодня в 14:00 по Гринвичу (17:00 мск).

Если нейтральные суда не направляются в связанные с Ираном пункты назначения или из них, то ВМС США не будут препятствовать их проходу через Ормузский пролив, заверили в CENTCOM. Там также подчеркнули, что будет разрешен провоз гуманитарных грузов — продуктов питания, медикаментов и других товаров первой необходимости — при условии прохождения проверки.

Переговоры США и Ирана прошли в Исламабаде 11 апреля. По словам президента США Дональда Трампа, стороны не пришли к соглашению по поводу ядерной программы Ирана и по вопросу управления судоходством в Ормузском проливе.