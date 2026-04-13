Мадьяр обвинил главу МИД Венгрии в уничтожении санкционных документов по России

Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что глава МИД Петер Сийярто сегодня утром посетил здание министерства, где, по его словам, «уничтожаются документы, касающиеся санкций».

Фото: Darko Bandic / AP

«Хочу всех заверить, Петер Сийярто здесь: сегодня в 10 утра он появился в министерстве иностранных дел, где российские хакеры работают уже много лет, в компании Эстер Дьярмати (госсекретаря по административным вопросам.—"Ъ"). Документы, касающиеся санкций, уничтожаются», — сказал он (цитата по 24.hu).

31 марта СМИ распространили запись телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова и Петера Сийярто, который, по данным журналистов, состоялся в 2024 году. Согласно записи министры обсуждали встречи европейских дипломатов и вопрос исключения российских граждан из санкционного списка ЕС.

Выборы в Венгрии прошли 12 апреля. По данным Национального избирательного бюро (NVI), партия «Тиса» получила 53,07% голосов и 138 из 199 мандатов, тогда как правящая партия «Фидес» под руководством премьер-министра Виктора Орбана набрала 38,43% и получила 55 мест в парламенте.

О ходе голосования — в репортаже «Ъ» «Тайное становится явочным».