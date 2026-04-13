Цены на фисташки достигли восьмилетнего максимума из-за войны в Иране

Новая война на Ближнем Востоке привела к росту цен на фисташки до восьмилетнего максимума, сообщило агентство Bloomberg. По данным исследовательского агентства Expana, в марте фунт (0,45 кг) орехов стоил $4,57 — это самый высокий показатель с мая 2018 года. Иран — второй по величине в мире производитель фисташек после США. По данным Министерства сельского хозяйства США, на Иран приходится около 20% мирового производства фисташек и треть их экспорта, а на США — 40% производства и примерно половина глобальных поставок.

Ближневосточный конфликт нарушил цепочки поставок из Ирана на рынке фисташек, торговля которыми и до войны осложнялась санкциями. Кроме того, урожай 2025 года оказался более скромным, чем ожидалось, а потребительский спрос продолжает расти.

Эксперты отмечают, что потребление этих орехов резко возросло во всем мире с тех пор, как в последние годы стал популярным «дубайский шоколад» с фисташковой начинкой. По данным Expana, с 2023 года цены на фисташки выросли примерно на 30%. По оценкам экспертов, нарушение поставок может привести к тому, что производители продуктов с фисташками либо продолжат повышать отпускные цены, либо изменят рецептуру, перейдя на более дешевые орехи.

Екатерина Наумова