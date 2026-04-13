В Wildberries заявили о стабильной работе после сбоя

После технического сбоя все сервисы Wildberries работают нормально, сообщили «Ъ» в пресс-службе маркетплейса.

«Аномалий не наблюдаем, все сервисы работают в штатном режиме», — отметили в компании.

Ранее сегодня представители маркетплейса подтвердили «Ъ» «недоступность сервисов у отдельных пользователей». В компании заявили, что причина «может быть связана с временными сложностями с интернет-соединением». Пользователей призывали пользоваться проводным интернетом.