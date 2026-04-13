В Wildberries объяснили сбой в работе «сложностями с интернет-соединением»

Сервисы Wildberries могут быть недоступны из-за проблем с мобильным интернетом, сообщила пресс-служба маркетплейса «Ъ». В компании отметили, что ситуация находится на особом контроле технических служб.

«Недоступность сервисов у отдельных пользователей может быть связана с временными сложностями с интернет-соединением. Просим по возможности использовать стационарные источники интернет-соединения»,— сообщили в компании.

Сегодня пользователи Wildberries жаловались на проблемы в работе приложения и сайта: сервисы не загружались, не получалось оформить или получить заказ. По данным detector404.ru, за сутки поступило около 820 жалоб из разных регионов России. На Сбой.рф поступило больше 100 жалоб.

