Женщины добавили остроты

Во вторник, 14 апреля, в кипрском Пафосе пройдут предпоследние туры двух определяющих претендентов на титул чемпиона мира кандидатских турниров. В мужском интрига практически умерла. Узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров на два очка оторвался от ближайшего преследователя — своего соперника в очередной партии голландца Аниша Гири, и у того остались только теоретические шансы догнать лидера. В женском турнире все наоборот. В нем два очка — это расстояние между верхней, которую делят китайская и индийская шахматистки Чжу Цзиньэр и Рамешбабу Вайшали, и нижней, восьмой, строчками в таблице.

Чжу Цзиньэр в матче против Бибисары Ассаубаевой на женском кандидатском турнире по шахматам

Фото: Noushad Thekkayil / NurPhoto / AFP Чжу Цзиньэр в матче против Бибисары Ассаубаевой на женском кандидатском турнире по шахматам

Выступление на Кипре Жавохира Синдарова, 20-летнего узбекского гроссмейстера, которого еще несколько дней назад, перед стартом кандидатского турнира, отказывались воспринимать как его фаворита, ставя, например, на куда более матерых и куда выше стоящих в рейтинге американцев Фабиано Каруану и Хикару Накамуру, но который показывал такой уровень игры и такую результативность, что у всех глаза на лоб вылезли, уже превратилось в нечто претендующее на событие года в шахматах. А путевку на матч за титул чемпиона мира против его действующего обладателя индийца Гукеша Доммараджу ему хотелось вручить сразу после финиша первого круга: настолько велико было преимущество Синдарова над всеми остальными. Тем не менее факт, что интрига к пришедшемуся на 13 апреля заключительному на кандидатском турнире дню отдыха вполне ведь могла, как ни странно, и уцелеть.

Два предшествовавших ему тура были наглядной иллюстрацией того, как зыбки в шахматах даже кажущиеся прочнейшими расклады.

В 11-м Синдаров был близок к тому, чтобы впервые проиграть. Каруана терзал его в эндшпиле, заставляя все время ходить по тонкой проволоке над пропастью: одно неосторожное движение, одна запинка — и сорвешься вниз. Синдаров все-таки уцелел и свои пол-очка получил. В 12-м он сделал очень быструю, без борьбы, с разменом чуть ли не всех фигур за несколько минут ничью с другим провалившимся в Пафосе шахматным монстром — Хикару Накамурой. Зато теперь у его ближайшего преследователя, единственного конкурента, был прекрасный шанс хотя бы чуть-чуть подобраться к узбекскому гроссмейстеру. Но Аниш Гири его не использовал, не сумев дожать сразу угодившего в непростую позицию и мучившегося в ней, чудом успев проскочить контроль на 40-м ходу, китайца Вэй И. Там половинка, тут половинка — и вторничная партия между Синдаровым и Гири, в которой у голландца будут белые фигуры, позиционировалась бы совершенно иначе. Как решающая, важнейшая. Разрыв-то всего очко.

В реальности он составляет два балла. А это значит, что в теории Аниш Гири может лишь добиться права сыграть с Жавохиром Синдаровым тай-брейк, предусмотренный регламентом для определения победителя в случае равенства очков у лидеров. И чтобы тай-брейк состоялся, ему нужно сначала одолеть узбека, затем в заключительном туре взять верх над немцем Маттиасом Блюбаумом, а еще дождаться проигрыша в нем Синдарова белыми Вэй И. От варианта отдает фантастикой.

Интрига бешеная, пылающая ярким пламенем — это про проходящий параллельно женский кандидатский турнир.

В нем и в авангарде, и в арьергарде изменения, порой радикальные, происходили постоянно. А эксперты уже неоднократно обжигались, пытаясь поставить на какую-то из восьми шахматисток как на ту, кто уже видит в прицел претендентский статус. К 12 апреля казалось, что он в прицеле у Рамешбабу Вайшали — игра идет, какой-никакой, в балл, отрыв создан. Однако 12-й тур расклад трансформировал. Чжу Цзиньэр, проявив завидное упрямство и умение выживать в цейтноте, справилась с индийской шахматисткой черными и настигла ее.

При этом за первое место они бьются отнюдь не вдвоем. Удивительно, но формально достать их могут даже находящиеся в подвале турнирной таблицы соотечественницы, индийская и китайская шахматистки Дивья Дешмукх и Тань Чжунъи: их отставание составляет всего два очка. Однако, даже если о них забыть, как и о расположившихся в полутора очках от Рамешбабу Вайшали и Чжу Цзиньэр россиянках Екатерине Лагно и Александре Горячкиной, драка все равно интересная. От казахстанской и украинской конкуренток — Бибисары Ассаубаевой и Анны Музычук — лидерский тандем отделяет полбалла. А, скажем, с Музычук Чжу Цзиньэр предстоит рубиться в последнем туре черным цветом.

Алексей Доспехов