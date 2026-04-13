Booking.com предупредил о возможной утечке данных клиентов после взлома

Сайт бронирования отелей Booking.com сообщил, что «неуполномоченные третьи лица» получили доступ к данным его клиентов. Некоторым из пользователей сервиса компания прислала письмо с соответствующим оповещением, передает NL Times.

В сервисе заверили, что проблема уже обнаружена и находится под контролем. Подозрения о взломе у Booking.com возникли, когда сотрудники заметили «подозрительную активность», связанную с информацией о бронированиях. В результате хакерам удалось узнать имена клиентов Booking.com, их электронную почту, домашние адреса и номера телефонов.

Когда именно произошел взлом и сколько человек он затронул, в компании не уточнили. Пресс-служба Booking.com на запрос издания о комментарии по этому поводу также не ответила.