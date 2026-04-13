Правительство предложило сажать на семь лет за незаконный оборот криптовалюты

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект об уголовной ответственности за незаконное обращение цифровой валюты (криптовалюта, цифровой рубль) с причинением крупного ущерба. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с текстом инициативы.

Документ предлагает внести поправки в статью 171.7 УК (незаконная организация обращения цифровой валюты). Крупным ущербом или доходом предлагается считать суммы от 3,5 млн руб. Особо крупный ущерб или доход — более 13,5 млн руб. Следствие по таким делам будут вести СКР и следователи ФСБ.

По словам собеседника агентства, за нарушение предусматривается штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или доход осужденного за один-два года, принудительные работы до четырех лет со штрафом до 80 тыс. руб. или доход осужденного за период до шести месяцев. Если преступление совершила группа лиц и оно повлекло за собой особо крупный ущерб или незаконный доход, предусматривается наказание в виде принудительных работ до пяти лет, лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за пять лет.

Законопроект подготовлен Минфином России для мероприятий по «обелению» одного из секторов экономики. Перечень таких мер министерство представило в конце января. В список, в частности, входит проект о лимите по внесению наличных в банкомат. Документ также предусматривает снижение доли теневого сектора в экономике на 1,5 пункта за три года с нынешних 10-12% и дополнительные доходы бюджетов до 1 трлн руб.

