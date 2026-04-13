Песков о влиянии выборов в Венгрии на отношения России с ЕС: хуже уже некуда
Отношения России со странами Евросоюза не могут ухудшиться из-за итогов парламентских выборов в Венгрии, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Хуже не могут, некуда»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина. Представитель президента также предложил не делать поспешных выводов о новом руководстве Венгрии и посмотреть, каким будет «венгерский голос».
Дмитрий Песков на сегодняшнем брифинге говорил, что Россия открыта к диалогу не только с Венгрией, но и с другими странами Европы. При этом, уточнял пресс-секретарь, о взаимности со стороны ЕС пока «говорить не приходится».
Накануне в Венгрии прошли выборы в парламент. По данным Национального избирательного бюро (NVI) после обработки 98,93% протоколов, оппозиционная партия «Тиса» набрала 53,07% голосов и 138 из 199 мест в парламенте. Лидер партии Петер Мадьяр заявил о необходимости переговоров с Россией.