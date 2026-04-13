Лидер оппозиции Венгрии призвал к переговорам с Россией после победы на выборах

Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр выступил за переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По итогам парламентских выборов в Венгрии партия господина Мадьяра получила большинство мест в парламенте.

«Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится»,— сказал Петер Мадьяр во время митинга сторонников (трансляция велась на YouTube-канале политика). Он заявил об энергетической зависимости Венгрии от России.

Выборы в Венгрии прошли 12 апреля. По данным Национального избирательного бюро (NVI) после обработки 98,93% протоколов, «Тиса» набирает 53,07% голосов и 138 из 199 мест в парламенте. У правящей партии премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» — 38,43% голосов и 55 мандатов.

