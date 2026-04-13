Россия открыта к «весьма прагматичным контактам» с новым руководством Венгрии

Граждане Венгрии сделали свой выбор на голосовании 12 апреля. Российская сторона относится к этому с уважением, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Господин Песков добавил, что Россия заинтересована в диалоге с Венгрией так же, как и с другими странами Европы. «Мы знаем, что в отношении европейских стран пока, к сожалению, о взаимности говорить не приходится, но Россия открыта к диалогу»,— уточнил представитель президента России на брифинге.

По словам Дмитрия Пескова, Россия рассчитывает на продолжение «весьма прагматичных контактов» двух стран. «Мы слышали заявление о готовности вести диалог. Разумеется, это будет полезно и для Москвы, и для Будапешта»,— заключил пресс-секретарь.

Накануне в Венгрии прошли парламентские выборы. По данным Национального избирательного бюро (NVI) после обработки 98,93% протоколов, оппозиционная партия «Тиса» набрала 53,07% голосов и 138 из 199 мест в парламенте, правящая «Фидес» — 38,43% голосов и 55 мандатов. Руководитель лидирующей партии Петер Мадьяр говорил, что стране придется вернуться к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным. «Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится»,— пояснял он.