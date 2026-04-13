Мосбиржа синхронизировала списки облигаций на всех торговых сессиях

Московская биржа (MOEX: MOEX) 13 апреля завершила процесс синхронизации списков облигаций на основной, утренней, вечерней сессиях и дополнительной сессии выходного дня. У инвесторов появилась возможность покупать и продавать все выпуски, доступные на основном рынке, на утренней, вечерней сессиях, а также в выходные дни.

Как сообщила пресс-служба Мосбиржи, в будущем площадка планирует начать расчет облигационных индексов во все торговые сессии. Сейчас значения индикаторов долгового рынка рассчитываются на основе данных основной сессии.

23 марта Мосбиржа допустила все облигации к утренним торгам, а основная сессия на рынках акций и облигаций была продлена за счет аукциона закрытия. Тогда же вечерняя сессия была синхронизирована со срочным рынком. 28 марта облигации начали торговаться в выходные. 13 апреля прошла финальная синхронизация списков на всех сессиях.