Путин поручил до 20 апреля доложить о восстановлении Дагестана после паводков

Президент России Владимир Путин сделал несколько поручений по итогам совещания о ситуации с наводнениями в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Правительству следует образовать комиссию по ликвидации последствий паводков в республике, включив в ее состав представителей федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов Дагестана, а также замполпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Магомеда Рамазанова. Возглавит комиссию глава МЧС Александр Куренков. Доложить о результатах работы комиссии премьеру Михаилу Мишустину необходимо до 20 апреля.

К тому же времени правительству и МЧС нужно доложить о ликвидации последствий паводков в Дагестане и реализации мер поддержки пострадавших граждан. Ответственными назначены господа Мишустин и Куренков.

5 апреля, вскоре после начала паводков, в Дербентском районе Дагестана прорвало Геджухское водохранилище. Всего из-за наводнений в регионе погибли шесть человек, пострадали более 15 тыс. жителей. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений и нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Накануне арестовали инженера, который отвечал за безопасность использования оборудования водохранилища. По делу также задержан гендиректор одной из компаний. Его подозревают в игнорировании нарушений при эксплуатации плотины.

Частный дом в подтопленном селе Кадыротар Хасавюртовского района

Микрорайон Пальмира в Махачкале

Местный житель на пороге подтопленного дома

Доставка питьевой воды для местных жителей

Последствия наводнения в Махачкале

Пострадавший от подтопления дом

Подтопленная улица в Махачкале

Волонтеры на хозяйственной площадке в поселке Мамедкала

Река Маносозень, протекающая по территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана

Улица Перова в Махачкале, где из-за подмыва грунта обрушились часть многоквартирного дома и трехэтажная пристройка к шестиэтажке

Подтопленная улица в Махачкале

Более 6,2 тыс. человек пострадали в результате наводнений

В регионе развернуто 55 пунктов временного размещения, в которых на данный момент находятся более 700 человек

В Дербентском районе эвакуировали несколько тысяч человек из-за прорыва плотины

Поврежденные из-за подтопления автомобили в городе Избербаш

Проливные дожди обрушились на регион 27–28 марта и вызвали масштабные подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения

Число жертв непогоды в регионе достигло четырех

Затопленный частный дом в Махачкале

Движение автотранспорта временно закрыто на 14 участках дорог

Последствия наводнения в селе Михайловка

Разрушенная дорога в селе Михайловка

Работы по ликвидации последствий наводнения

Двор частного дома в селе Михайловка

Местные жители справляются с последствиями наводнения после схода воды

Село Кадыротар

Частный дом в подтопленном селе Кадыротар Хасавюртовского района

Микрорайон Пальмира в Махачкале

Местный житель на пороге подтопленного дома

Доставка питьевой воды для местных жителей

Последствия наводнения в Махачкале

Пострадавший от подтопления дом

Подтопленная улица в Махачкале

Волонтеры на хозяйственной площадке в поселке Мамедкала

Река Маносозень, протекающая по территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана

Улица Перова в Махачкале, где из-за подмыва грунта обрушились часть многоквартирного дома и трехэтажная пристройка к шестиэтажке

Подтопленная улица в Махачкале

Более 6,2 тыс. человек пострадали в результате наводнений

В регионе развернуто 55 пунктов временного размещения, в которых на данный момент находятся более 700 человек

В Дербентском районе эвакуировали несколько тысяч человек из-за прорыва плотины

Поврежденные из-за подтопления автомобили в городе Избербаш

Проливные дожди обрушились на регион 27–28 марта и вызвали масштабные подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения

Число жертв непогоды в регионе достигло четырех

Затопленный частный дом в Махачкале

Движение автотранспорта временно закрыто на 14 участках дорог

Последствия наводнения в селе Михайловка

Разрушенная дорога в селе Михайловка

Работы по ликвидации последствий наводнения

Двор частного дома в селе Михайловка

Местные жители справляются с последствиями наводнения после схода воды

Село Кадыротар

