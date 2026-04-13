Путин поручил до 20 апреля доложить о восстановлении Дагестана после паводков

Президент России Владимир Путин сделал несколько поручений по итогам совещания о ситуации с наводнениями в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Правительству следует образовать комиссию по ликвидации последствий паводков в республике, включив в ее состав представителей федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов Дагестана, а также замполпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Магомеда Рамазанова. Возглавит комиссию глава МЧС Александр Куренков. Доложить о результатах работы комиссии премьеру Михаилу Мишустину необходимо до 20 апреля.

К тому же времени правительству и МЧС нужно доложить о ликвидации последствий паводков в Дагестане и реализации мер поддержки пострадавших граждан. Ответственными назначены господа Мишустин и Куренков.

5 апреля, вскоре после начала паводков, в Дербентском районе Дагестана прорвало Геджухское водохранилище. Всего из-за наводнений в регионе погибли шесть человек, пострадали более 15 тыс. жителей. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений и нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Накануне арестовали инженера, который отвечал за безопасность использования оборудования водохранилища. По делу также задержан гендиректор одной из компаний. Его подозревают в игнорировании нарушений при эксплуатации плотины.

