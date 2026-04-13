В Дагестане после схода лавины из-под снега достали живыми женщину и ребенка

В дагестанском селе Шайтли спасли женщину и ребенка, оказавшихся под снежным завалом из-за схода лавины. Их доставили в больницу, сообщили «РИА Новости» в оперативных службах.

По информации Telegram-канала Shot, у женщины множественные переломы, с ребенком «все в порядке». В соседнем селе Мокок из-за схода снега упала высоковольтная ЛЭП.

Сход лавины в Шайтли произошел утром 13 апреля. Снегом завалило два дома. Под завалом оказались женщина и семилетний ребенок, сообщала прокуратура Дагестана. Региональное управление СКР начало проверку.