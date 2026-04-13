Манипулировали, да не выманипулировали

Силовики возбудили уголовное дело из-за манипулирования фондовым рынком в Telegram. Речь о каналах «РынкиДеньгиВласть», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ». Совокупная аудитория площадок составляет почти 300 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

ФСБ задержала администраторов этих каналов. По версии следствия, они провели более 55 тыс. незаконных сделок с ценными бумагами 19 крупных компаний. Публикации якобы искусственно воздействовали на котировки, чтобы затем организаторы смогли выкупить акции по выгодной цене. Впрочем, доказать преступный умысел довольно сложно, считает партнер, глава практики частного капитала и глобального структурирования юридической фирмы LEVEL Legal Services Роман Хаминский:

«Риск возникает не только у тех, кто пишет о рынке ценных бумаг, но и у тех, кто совмещает информационную деятельность с личной выгодой от торгов. Это могут быть инвестиционные блогеры, публикующие в соцсетях информацию, аналитику, разборы, администраторы каналов, а также любые СМИ, которые имеют доступ к аудитории и могут влиять на ее решения по вкладам. Кроме того, подозрения вызывает аффилированность каналов с участниками рынка ценных бумаг, а также наличие заинтересованности. Ключевой критерий — умысел в искажении понимания рынка в совокупности с выгодой.

В 2019 году был случай, когда трейдер одного российского банка пользовался информацией и совершал личные операции. В нынешнем деле никто из фигурантов нигде не работал. Но это показывает, что контрольно-надзорные органы осознают значимость ниши блогеров. ФСБ, в принципе, вправе участвовать в делах, где речь идет об организованной группе, цифровых каналах связи, а также о признаках экономической безопасности государства. Последняя трактуется достаточно широко и требует оперативно-розыскной деятельности».

Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. Глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин назвал происходящее «громким сигналом всем потенциальным мошенникам». Как разбирательство повлияет на других инвестиционных блогеров, обсудил с “Ъ FM” управляющий партнер коллегии медиаюристов Федор Кравченко:

«Уголовное дело в отношении каких-то игроков может напугать остальных участников и сделать их более чуткими, лояльными и внимательными к указаниям госведомств. Например, попридержать одну информацию или, наоборот, максимально широко распространить другую. Я думаю, эта история либо вовсе не связана с реестром инвестиционных блогеров, либо косвенно касается действий ЦБ в отношении этих уголовных дел.

Но оба события ведут в одном направлении. Если блогер попадает в реестр, он не может заниматься своим делом под угрозой исключения из списка. Разумеется, чиновникам становится легче на него давить, даже негласно и неформально. Возможности воздействия на этот рынок гораздо больше, чем до возбуждения таких дел и до ведения соответствующего реестра».

После того как стало известно о задержании фигурантов, публикации в их каналах перестали обновляться. Исключение составил только канал «Волк с Мосбиржи». Там появилась видеозапись с мужчиной, который повторяет: «Жить! Жить! Жить!».

Никита Путятин