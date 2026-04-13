Фельдшер из бригады Красного Креста погиб при ударе израильского дрона в Ливане

Израиль ударил беспилотником по бригаде Красного Креста на юге Ливана, заявили в организации. Погиб фельдшер. Еще один медик получил легкие ранения, следует из сообщения ливанского Красного Креста в соцсети Х.

Атака произошла 12 апреля, когда бригада выполняла гуманитарную миссию в районе населенного пункта Бейт-Яхун. На машинах медиков были опознавательные знаки Красного Креста, подчеркнули в организации. Пострадавшего медика доставили в больницу Тебнина, указано в сообщении.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что окружила военную инфраструктуру движения «Хезболла» и начала «точечные наземные операции» в районе города Бинт-Джубайль на юге Ливана. За прошедшую неделю израильские военнослужащие ликвидировали более 100 боевиков «Хезболлы» и уничтожили десятки объектов инфраструктуры движения, указано в пресс-релизе ЦАХАЛа.

Израильские войска начали наземную операцию на юге Ливана 3 марта. Израиль обвинил «Хезболлу» в поддержке Ирана. 7 апреля США объявили о двухнедельном перемирии с Ираном. Израиль поддержал приостановку боевых действий, однако продолжил атаки в Ливане. По информации The Jerusalem Post, 14 апреля в Вашингтоне пройдут переговоры Израиля и Ливана о разоружении «Хезболлы».