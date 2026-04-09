JP: переговоры Израиля и Ливана пройдут 14 апреля в Вашингтоне

Переговоры Израиля и Ливана о разоружении группировки «Хезболла» пройдут 14 апреля в Вашингтоне. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источник. Израильский чиновник подтвердил Axios, что встреча состоится на следующей неделе, но точную дату не уточнил.

В переговорах будут участвовать посол Израиля в США Йехиэль Лейтер и посол Ливана в Вашингтоне Нада Хамаде-Моавад, сообщают JP и Axios. По информации изданий, посредником выступит посол США в Ливане Мишель Исса. Встреча пройдет в Госдепартаменте, пишет Axios.

В настоящее время перемирие между Израилем и «Хезболлой» не действует, уточнили источники JP. По информации газеты, израильские силы останутся в Ливане «в ближайшем будущем для противодействия любой угрозе» со стороны «Хезболлы».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил начать мирные переговоры с Ливаном «как можно скорее». 7 апреля президент США Дональд Трамп объявил двухнедельное перемирие с Ираном. Израиль также присоединился к перемирию с Ираном, но продолжил операцию против «Хезболлы».