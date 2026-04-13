Бумаги «ЕвроТранса» начали снижаться из-за проблем с обслуживанием долга

Акции «ЕвроТранса» составили 87,1 руб. за штуку, что на 14,36% ниже показателя к закрытию прошлого дня. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи к 14:26 мск.

Облигации «ЕвроТранса» также снижаются на сегодняшних торгах. Наибольшее падение продемонстрировали бумаги серии БО-001Р-07 с погашением в марте 2027 года. На минимуме в 11:25 мск показатель составлял 645 руб. за штуку, то есть на 19,6% ниже цены закрытия предыдущего дня. К 14:32 мск облигации замедлили падение до 677,6 руб. за бумагу.

Всего в обращении находятся семь выпусков биржевых облигаций «ЕвроТранса» общим объемом 20,3 млрд руб. Начальник отдела анализа корпоративного долга компании «Эйлер» Станислав Боженко в комментарии РБК заметил, что ухудшение положения бумаг «ЕвроТранса» на рынке можно объяснить не конкретным событием, а общими трудностями с рефинансированием ее долга. Усугубляет ситуацию поведение «ЕвроТранса» при раскрытии информации и общении с инвесторами, добавил эксперт.

С 10 апреля Мосбиржа решила перевести девять выпусков облигаций «ЕвроТранса» на третий уровень листинга (надежности) из-за «несоблюдения требования о наличии кредитных рейтингов, присвоенных не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами». На прошлой неделе «ЕвроТранс» допустил технический дефолт при выплате купона по облигациям серии БО-001Р-07 и с опозданием выполнил обязательства перед держателями бумаг.

ПАО «ЕвроТранс» — один из крупнейших в России топливных операторов с 30-летним опытом на рынке. Компания владеет 57 АЗС под брендом «Трасса», а также нефтебазой, фабрикой-кухней, заводом по производству незамерзающей жидкости, парком бензовозов. Кроме того, компания развивает сеть быстрых электрозаправок.