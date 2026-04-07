«ЕвроТранс» сообщил о выплате 12-го купона облигаций после техдефолта

«ЕвроТранс» в полном объеме выполнил обязательства по выплате 12-го купона облигаций серии БО-001Р-07, указано на сайте раскрытия информации. Совокупно компания направила на эти цели 86,6 млн руб. (20,14 руб. на бумагу).

На сайте Национального расчетного депозитария (НРД) информации о выплате пока нет. Ранее НРД уведомлял лишь о частичной выплате по купону в размере 2,32 руб. и 1,53 руб. на одну облигацию, то есть около 3,85 руб. вместо положенных 20,14 руб.

На сообщениях о техдефолте бумаги «ЕвроТранса» начали снижаться. Облигации БО-001Р-07 на торгах Мосбиржи опускались до 830,1 руб. за бумагу, что на 14,81% ниже цены к закрытию 6 апреля.