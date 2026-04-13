Песков об итогах выборов в Венгрии, условиях окончания СВО и действиях США в Иране

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для журналистов прокомментировал итоги выборов в Венгрии и намерение Дональда Трампа заблокировать Ормузский пролив. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об итогах выборов в Венгрии

Вопрос о востребованности нефтепровода «Дружба» в Европе нужно задавать Венгрии и другим европейским странам.

Надо «набраться терпения и посмотреть», какими будут действия нового руководства Венгрии.

Россия с уважением относится к выбору венгров и рассчитывает на продолжение прагматичных контактов с новым руководством Венгрии.

Выборы в Венгрии вряд ли повлияют на развитие российско-украинского конфликта. «Это, наверное, разные процессы, поэтому я здесь какой-то связи не усматриваю», — заявил господин Песков.

О блокировке Ормузского пролива

Блокада Ормузского пролива США негативно повлияет на международные рынки, но пока многие детали этого решения неясны и непонятны.

Россия есть и останется одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов в мире. «В этом плане роль России невозможно переоценить», — отметил пресс-секретарь президента.

Россия готова предоставить любые добрые услуги по деэскалации напряженности вокруг Ирана.

О ситуации на Украине