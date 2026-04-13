Песков об итогах выборов в Венгрии, условиях окончания СВО и действиях США в Иране
Песков: блокировка Ормузского залива негативно скажется на международных рынках
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для журналистов прокомментировал итоги выборов в Венгрии и намерение Дональда Трампа заблокировать Ормузский пролив. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Об итогах выборов в Венгрии
- Вопрос о востребованности нефтепровода «Дружба» в Европе нужно задавать Венгрии и другим европейским странам.
- Надо «набраться терпения и посмотреть», какими будут действия нового руководства Венгрии.
- Россия с уважением относится к выбору венгров и рассчитывает на продолжение прагматичных контактов с новым руководством Венгрии.
- Выборы в Венгрии вряд ли повлияют на развитие российско-украинского конфликта. «Это, наверное, разные процессы, поэтому я здесь какой-то связи не усматриваю», — заявил господин Песков.
О блокировке Ормузского пролива
- Блокада Ормузского пролива США негативно повлияет на международные рынки, но пока многие детали этого решения неясны и непонятны.
- Россия есть и останется одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов в мире. «В этом плане роль России невозможно переоценить», — отметил пресс-секретарь президента.
- Россия готова предоставить любые добрые услуги по деэскалации напряженности вокруг Ирана.
О ситуации на Украине
- Европейцы не скрывают своей генеральной линии на продолжение этой войны, чтобы всячески способствовать продолжению этой войны.
- «Россия намерена достичь своих целей в контексте Украины. Для нас было бы предпочтительнее достигнуть целей путем политико-дипломатических переговоров, но до тех пор, пока эти переговоры не принесли результатов, продолжается специальная военная операция».