«Белмаг» благоустроит парк «Бионика» в белгородском Губкине за 198 млн

Контракт на благоустройство природного парка в Губкине по проекту «Бионика», победившему в конкурсе Минстроя РФ, подписали с белгородским ООО «Белмаг». Стоимость соглашения — 198 млн руб. при начальной цене контракта 262,6 млн. Соответствующие документы опубликованы на портале госзакупок.

В торгах участвовали три организации. Предложение «Белмага» заняло второе место. Однако победитель, согласившийся выполнить работы за 194,3 млн руб., в итоге уклонился от подписания контракта. На портале госзакупок опубликовано соответствующее уведомление — судя по нему, речь идет о белгородском ООО «СБК-Групп» Сергея Бузуна. Третье места заняла заявка ценой 232,4 млн руб. от неназванной организации.

Проект «Бионика» подразумевает благоустройство пространства, объединяющего долину ручья Теплый Колодезь, Верхний парк, Нижний парк и «Губкин — Лесопляж» с обновлением ранее не задействованной территории вдоль Железнодорожной улицы — от моста молодоженов до кольцевой развязки. Как сообщал «Ъ-Черноземье», концепция стала одной из пяти белгородских заявок, победивших в 2025 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Всего регион завоевал около 500 млн руб. на благоустройство этих общественных пространств.

Общественную территорию в Губкине предполагается обновить в период до 15 сентября 2026 года.

В начале апреля «Ъ-Черноземье» также сообщил, что администрация Белгорода начала искать подрядчика для выполнения работ по пятому этапу благоустройства Центрального парка культуры и отдыха имени Ленина (улица Николая Островского). Начальная цена контракта составляет 243,1 млн руб.

Денис Данилов