Парк «Бионика» в белгородском Губкине благоустроят за 263 млн рублей

Белгородские власти начали поиски подрядчика для благоустройства природного парка в Губкине по проекту «Бионика», победившему в конкурсе Минстроя РФ. Общественную территорию на Железнодорожной улице предполагается обновить в период с 1 апреля по 15 сентября 2026 года. Максимальная цена контракта на выполнение всего комплекса работ составляет 262,6 млн руб. Информация была опубликована на портале госзакупок.

Проект «Бионика» подразумевает благоустройство пространства, объединяющего долину ручья Теплый Колодезь, Верхний парк, Нижний парк и «Губкин — Лесопляж» с обновлением ранее не задействованной территории вдоль Железнодорожной улицы — от моста молодоженов до кольцевой развязки. Как сообщал «Ъ-Черноземье», концепция стала одной из пяти белгородских заявок, победивших в 2025 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Всего регион завоевал около 500 млн руб. на благоустройство этих общественных пространств.

Заявки от потенциальных подрядчиков благоустройства парка «Бионика» будут принимать до 13 марта. Победитель аукциона будет определен 17 марта.

На этой неделе также стало известно, что администрация Аннинского городского поселения Воронежской области начала искать подрядчика для комплексного благоустройства Барятинской набережной по проекту «Забавная», победившему в конкурсе Минстроя РФ. Начальная цена контракта составляет 100,1 млн руб. Завершить работы предполагается до 1 октября 2026-го.

