Минспорт опубликовал проект приказа о новом лимите на легионеров в РПЛ

Министерство спорта России представило проект ужесточения лимита на иностранных игроков в чемпионате страны по футболу. Документ опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов.

Согласно проекту, со следующего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) клубы смогут заявлять не более 12 легионеров, при этом на поле одновременно могут находиться не более семи из них. Сейчас команды могут включать в заявку на сезон до 13 легионеров, выпускать на поле — не более восьми.

По словам министра спорта России Михаила Дегтярева, приказ будет подписан в ближайшее время. Он отметил, что «все клубы РПЛ имели возможность подготовиться». «У нас есть исторический шанс восстановить и усилить отечественную школу футбола за счет перераспределения средств в детско-юношеский спорт и академии, повысить спрос на российских игроков, создать для клубов мотивацию искать таланты, вкладывать в них время и деньги, а не полагаться на готовых легионеров»,— приводит пресс-служба министерства комментарий господина Дегтярева.

