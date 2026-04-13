Красноярский АБЗ выставят на аукцион за 362,4 млн рублей

Имущество обанкротившегося красноярского АО «Асфальтобетонный завод» (АБЗ) будет выставлено на продажу за 362,4 млн руб. Сообщение об определении начальной цены опубликовал конкурсный управляющий предприятия Александр Коновалов.

В имущественный комплекс АБЗ внесены объекты, расположенные на ул. Лесопильщиков. В их число вошли 11 зданий и сооружений, включая здание заводоуправления. Кроме того, в составе лота — три земельных участка общей площадью почти 5 га, а также заводское оборудование. Начальную стоимость актива определило ПАО «Сбербанк» в качестве залогового кредитора.

АО «АБЗ» было признано банкротом в декабре 2025 года по иску ООО «Красноярское карьероуправление». В решении арбитражного суда Красноярского края указывалось, что в реестр включены требования кредиторов на 643,65 млн руб.

В «СПАРК-Интерфакс» учредители АО указаны по состоянию на 2016 год: 51% — у ООО «КрасКом», 48,99% — у мэрии Красноярска. Прошлый год предприятие завершило с убытком в размере 523,66 млн руб.

Валерий Лавский