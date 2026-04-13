Вопрос восстановления работы нефтепровода «Дружба» необходимо обсуждать с Венгрией и другими европейскими странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что российская сторона была и остается надежным поставщиком энергоресурсов.

«Вам нужно спросить об этом Венгрию и еще кого-то в Европе. Россия является и будет оставаться одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов в мире. В этом плане роль России невозможно переоценить»,— сказал пресс-секретарь президента журналистам.

Транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по «Дружбе» остановился 27 января. Украина заявила об ударе российского БПЛА по инфраструктуре нефтепровода. В конце марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна прекратит поставки газа на Украину, пока не будут восстановлены поставки через «Дружбу». Словакия по той же причине остановила поставку Украине электроэнергии. Господин Орбан высказывал мнение, что Украина запустит нефтепровод на следующий день после завершения парламентских выборов в Венгрии.

