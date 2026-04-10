У опросов есть вопросы

За два дня до венгерских парламентских выборов 12 апреля, исход которых может положить конец 16-летнему правлению премьер-министра Виктора Орбана и его партии «Фидес», и действующий глава правительства, и лидер оппозиционной «Тисы» Петер Мадьяр пытаются максимально мобилизовать свой электорат. В небольших городах обе противоборствующие силы собирают толпы сторонников на митинги — в день может проходить до нескольких акций. Опросы общественного мнения показывают существенный перевес оппозиции, однако это вовсе не гарантирует ей победу из-за особенностей избирательной системы Венгрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eldar Emric / AP Фото: Eldar Emric / AP

Накануне главных выборов последних десятилетий в столице Венгрии, Будапеште, все тихо: о грядущем голосовании напоминают только небольшие агитационные плакаты на столбах. На них много разных лиц, но нет первого лица — портреты Виктора Орбана фактически отсутствуют, очевидно, потому что премьер-министр страны в представлении не нуждается.

Редко можно встретить еще одно лицо — лицо его главного соперника, лидера «Тисы» Петера Мадьяра. Плакатов партии на улицах заметно меньше, часто они размещаются в укромных местах, а то и вовсе валяются на дороге: сторонники «Фидеса» не стесняются вредить своим оппонентам. Те отвечают той же монетой и маркерами переписывают предвыборные лозунги партии власти.

Главной же «звездой» агитационной кампании стал украинский президент Владимир Зеленский. Именно его лицо можно встретить на билбордах по дороге в аэропорт и почти на каждой афишной тумбе в центре Будапешта.

За последние месяцы портреты Зеленского стали уже привычной частью столичного ландшафта: противодействие украинскому президенту стало основной линией предвыборной кампании Орбана. В его понимании Зеленский — человек, который готов навредить национальным интересам Венгрии, особенно в области энергетики: публичная перепалка двух лидеров по возобновлению прокачки российской нефти через нефтепровод «Дружба» длится уже два месяца. За это время украинский лидер примерил на себя не только образ национального врага венгров, но и пережил несколько волн политической сатиры в исполнении «Фидеса». Лицо Зеленского уже изображали рядом с золотым унитазом, в который сливают венгерские форинты, затем с непропорционально большим носом и подписью «не дайте ему смеяться последним». Теперь же на плакатах он соседствует с портретом Мадьяра с подписью «они опасны» и призывом их остановить. Сделать это, гласит плакат, может только «Фидес».

Пока в столице идет борьба постеров, в небольших городах она развернулась на главных площадях. И «Фидес», и «Тиса» мобилизуют десятки тысяч своих сторонников перед решающим боем на избирательных участках. Традиционно считается, что Орбана в сельской местности любят сильнее, чем Мадьяра. И потому за 100 часов до голосования оппозиция объявила о максимальной мобилизации: в эти дни лидер «Тисы» проводит по несколько митингов в разных городах страны. Не отстают и в «Фидесе»: публичные отчеты об акциях появляются на страницах Орбана и Мадьяра в соцсетях, при этом каждый заявляет о численном превосходстве над оппонентом.

Между тем опросы общественного мнения в большинстве своем отдают пальму первенства с существенным отрывом Петеру Мадьяру. Правда, результаты сильно разнятся в зависимости от того, на какую сторону склоняется институт общественного мнения.

Агрегатор результатов опросов Politico Poll of Polls дает среднюю производную в 49% у «Тисы» и 39% у «Фидеса». При этом 9 апреля независимый институт общественного мнения Median опубликовал результаты большого опроса, согласно которым «Тиса» и вовсе получит две трети из 199 мест в парламенте. Такой расклад вызвал широкий резонанс.

Причина широкой поддержки оппозиции кроется в ухудшении уровня жизни венгров на фоне возрастающей инфляции, усталости от несменяемости власти на протяжении 16 лет и запросе на восстановление отношений с Евросоюзом, который воспринимает Венгрию как изгоя на фоне блокирования Орбаном пакетов финансовой помощи Украине и ее вступления в ЕС. Мадьяр обещает своим сторонникам восстановление демократических институтов страны, о подрыве которых заявляют в Брюсселе, и нормализацию отношений с Брюсселем. Особое место Мадьяр отводит борьбе с коррупцией: по этому показателю Венгрия стабильно опережает все страны ЕС.

Насколько реальны прогнозы о победе «Тисы», оценить сложно — венгерские опросы уже не раз подводили экспертов и аналитиков.

Перед парламентскими выборами 2022 года, когда против Орбана выступил единый кандидат от оппозиции Петер Марки-Зай, опросы показывали 2–4% разрыва между соперниками. В итоге же в день икс «Фидес» набрал 54% голосов по партийным спискам против 34% у оппозиции и победил в 88 из 106 избирательных округов. А по итогам распределения мест партии отошли рекордные 135 мандатов.

Венгерская избирательная система устроена по смешанному типу, и простое большинство голосов вовсе не гарантирует победу. 106 из 199 мест распределяются по одномандатным округам: кандидат, набравший простое большинство, автоматически становится победителем. Еще 93 места распределяются по партийным спискам, при этом необходимый минимальный порог для участия в распределении мест составляет 5% на одну партию. Далее в ход идет механизм компенсации, который дает существенные преимущества партии, чьи кандидаты набрали максимальное количество голосов. Так, если кто-то победил с отрывом в условные 20 тыс. голосов, они зачисляются на общий счет партии. Таким образом, победители гонки выступают локомотивом для своих однопартийцев, обеспечивая им места в парламенте.

ЦИК страны ожидает, что 95–97% голосов будут подсчитаны уже к вечеру воскресенья 12 апреля, а окончательные результаты будут объявлены в течение недели.

Вероника Вишнякова, Будапешт