Президент Кубы: «Я не боюсь США, я готов отдать жизнь за революцию»

Телеканал NBC News 12 апреля выпустил интервью с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем. Он заявил, что не боится США. «Я не боюсь, я готов отдать жизнь за революцию»,— сказал он. Это первое его интервью американскому телеканалу.

Господин Диас-Канель заявил, что кубинцы «не хотят войны» и что страна готова к диалогу с США. «Но, если это (вторжение США.— “Ъ”) произойдет, будет борьба, мы будем сражаться и, если будет надо, умрем»,— сказал он. Президент Кубы также заявил, что нынешняя блокада в отношении Кубы «несправедлива», а действия американского правительства «порочны и злы».

По словам президента Кубы, «нет никаких оправданий, для начала военной агрессии Соединенных Штатов против Кубы» и что это было бы «иррациональным» решением.

Ранее NBC News уже публиковал отрывки из интервью. В частности, слова господина Диас-Канеля, что он не собирается уходить со своего поста под давлением США.

Яна Рождественская